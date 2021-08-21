N'Sakala'nın rahatsızlığı yürekleri ağza getirdi! Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yla 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yla 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya N'Sakala'nın rahatsızlığı damga vurdu. 71. dakikada bir anda yere yığılan futbolcu ambulansla hemen hastaneye götürüldü. Deneyimli futbolcunun son durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Gaziantep FK ile Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 sona erdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Karşılaşmada iki tarafta ender pozisyona girebildi. Mücadelenin 71. dakikasında N'Sakala'nın bir anda yere yığılması ise mücadeleye damga vurdu. Fransız futbolcu için sahaya hemen ambulans davet edilirken saha içindeki herkes endişeli gözlerle yaşananları izledi. 31 yaşındaki futbolcunun hastaneye götürülmesinin ardındanBeşiktaş kulübü yaptığı açıklamada N'Sakala'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.