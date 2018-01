CARMEDYA.COM – Hyunda i30 N"den sonra Hyundai N ailesine ikinci bir ürün daha ekledi. Bu model Detroit Auto Show"da otomobil severlerin beğenisine sunuldu.

N ailesine yeni bir üye Hyundai Veloster



2.0 litre turbo motor, 275 HP güç ve 353 Nm tork değeri üretiyor. Altı ileri manuel şanzıman ile gelen model, 0-100 hızlanmasını 6.1 saniye olarak kayıtlara geçmiş. Elektronik olarak kontrol edilen sınırlı kaydırmalı diferansiyel otomobilin sürüş karakterini önemli yönde etkilemiş. 13 inç ön ve 11.8 inç arka fren diskleri otomobilin ürettiği gücü dizginliyor.

Dışarıdan 2019 Hyundai Veloster N modeline baktığımızda, ön ve arka tamponlar daha farklı tasarlanmış. Ayrıca ızgara ve yan etekler otomobili agresif kılan ayrıntılardan. Dört farklı dış renk ile sunulan model, 225/40 Michelin Pilot SuperSport lastikler ile geliyor. Bu lastikler 18 veya 19 inç alaşımlı jantlar ile buluşmuş.

