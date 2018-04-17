Muz Yemenin Nükleer Santralden Daha Tehlikeli Olduğu İddiası

Anamur Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanı Mehmet Güzel, bir gazetede yer alan "Muz yemek nükleer santralden daha tehlikeli" başlıklı haberin üreticilerin tepkisini çektiğini söyledi.

Güzel, birlik binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, geçen günlerde bir gazetede "Muz yemek nükleer santralden daha tehlikeli" başlıklı haberin yer aldığını hatırlattı.

Haberde nükleer santralin zararsızlığı vurgulanırken muzla kıyaslandığını ifade eden Güzel, "İçeriğe bir diyeceğimiz yok. Biz nükleer santrale de karşı değiliz. Hükümetimiz bu konuda gerekli araştırmaları yapmıştır. Ancak yerli muz üretiminin yüzde 60'ını karşılayan ilçemizde üreticilerimiz bu manşetten tedirgin oldu. Tüketicilerimiz bizi arayarak bunun ne anlama geldiğini soruyor. Bu haberin düzeltilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Muz üreticilerinin MUZBİR çatısı altında iyi tarım uygulamaları kapsamında muz üretimi yaptığını vurgulayan Güzel, hem toprak hem de ürün analizlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapıldığını bildirdi.

Ziraat Mühendisleri Odası Anamur Temsilcisi Mustafa Güngör de haberde muzda bulunan potasyum izotopunun zararlı bir maddeymiş gibi gösterildiğini belirterek, "Bu madde birçok meyvede bulunan, insan sağlığını tehdit etmeyen bir maddedir. Bu bilginin kötü niyetli verilmediğini düşünüyoruz. Ancak kıyaslama yanlış. Bu düzeltilmelidir." ifadelerini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Anamur İlçe Müdürü Niyazi Sarıoğlu ise Anamur muzunda kalıntı olmadığını, güvenle tüketilebileceğini söyledi.

İlçede yetiştirilen muzun her zaman gerekli kontrollerden geçtiğini ifade eden Sarıoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın numune alım prosedürü kapsamında yerli muzdan numuneler alındı. Bakanlığımız son 2 yıldır Anamur muzunu risk grubundan çıkardı. 7-8 yıldır Anamur muzundan yılda yaklaşık 150 numune alınıyordu. Başka il ve ilçelerde alınan numunelerle yurt genelinde yılda yaklaşık 300 numune alınıyordu. Bu analizler sonucunda yerli muzda kalıntı çıkmamıştır. Bu nedenle Anamur muzu risk grubundan çıkarılmıştır. Dolayısıyla Anamur muzunda kalıntı, radyasyon yoktur. Radyasyonun bulaşabileceği bir ortam da yoktur. Güvenle tüketilebilir. Halkımızı hiç kimse yanıltmasın."