Mutlu son değil sürpriz son! Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi dumura uğrattı - Haberler Spor
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Mutlu son değil sürpriz son! Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi dumura uğrattı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Edin Visca'nın menajeri Nedin Hrapovic, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Trabzonspor'un transferi resmiyete dökmesi beklenirken Hrapovic'ten, "Başka takımlarla görüşüyoruz" açıklaması geldi.

Edin Visca'nın transferi konusunda Trabzonspor ile Başakşehir yönetimleri anlaştı ancak oyuncu cephesinde henüz son nokta konulmadı. Boşnak yıldızın menajeri Nedim Hrapovic yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.

Mutlu son değil sürpriz son! Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi dumur etti

"BİRKAÇ KÜLÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Edin Visca'nın menajeri Nedim Hrapovic, Ajansspor'a konuştu. Visca'nın menajeri, "Trabzonspor dahil birkaç kulüple daha görüşüyoruz. Tekliflerin detayları üzerinde düşünüyoruz. Birkaç gün içerisinde Visca'nın nerede oynayacağı netleşecek" ifadelerini kullandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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