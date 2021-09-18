Müthiş geri dönüş! Beşiktaş, deplasmanda 2 farklı geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti - Haberler Spor
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Müthiş geri dönüş! Beşiktaş, deplasmanda 2 farklı geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti

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Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda 2 farklı geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Kara Kartal, ikinci yarıya fırtına gibi başladı ve 30 dakikada skoru 3-2'ye getirdi. Bu sonucun ardından 13 puana ulaşan siyah-beyazlılar averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Borussia Dortmund'a kaybeden Beşiktaş, Süper Lig'de müthiş bir geri dönüşe imza attı. Devre arasında soyunma odasına 2-0 geride giren Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 90 dakika bittiğinde karşılaşmayı 3-2 kazanan taraf oldu.

GHEZZAL GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ATTI

Pozisyon zenginliği olarak oldukça kısır geçen ilk yarıda 42. dakikada Wright ve 45+1. dakikada Veysel Sarı Antalyaspor'u 2-0 öne geçirdi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Beşiktaş'ta 49. dakikada Rıdvan Yılmaz fark 1'e indirirken, 65. dakikada Batshuayi skora dengeyi getirdi. 76. dakikada Ghezzal ise siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü attı ve maç 3-2 sona erdi.

Müthiş geri dönüş! Beşiktaş, deplasmanda 2 farklı geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti
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