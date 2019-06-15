Mut Sebze ve Meyve Toptancı Hali ihtiyaca cevap vermiyor

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut Sebze ve Toptancı Hali'nin artık ilçeye yetersiz geldiğini belirterek, yeni hal yapılması için Mersin Büyükşehir Belediyesinden destek istedi.

Başkan Şeker, 2000 yılında hizmete açılan Mersin Büyükşehir Mut Sebze ve Toptancı Hali'nin ihtiyaca cevap veremez hale geldiğini ifade ederek, "Mut ilçesi sofralık kayısıda Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 85'ini karşılamakta. Yıllık 50 bin ton ihracat ve 100 bin tonun üzerinde de rekoltesi olan bir ilçeyiz. Meyve yüklü araçlar uzun kuyruklar oluşturmakta. Hal içerisi alan olarak hizmet veremiyor. Komisyoncuların iş yerleri ise yine yetersiz. Bu konuda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'den ilçemize daha büyük kapasiteli ve çağa uygun bir hal yapmalarını istiyoruz. Hatta yapılacak olan hale Mut Belediyesi olarak kendilerine düşen her konuda yardımı da yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in sıkıntılarımızı dikkate alıp yardımcı olacağına inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Mut Sebze ve Toptancı hali derneği Başkanı Mehmet Ali Acar ise kayısı alımına başlayalı 1 ay gibi bir zaman olduğunu ifade ederek, "2 yıldır halimizin yetersizliğinden dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu zaman içerisinde yaklaşık 30 bin ton ihracat ve 50 bin ton'da yurt içi piyasasına kayısı gönderdik. Kayısı yüklü araçların hal giriş kapısından içeri girmek için yaklaşık 2 kilometre civarında kuyruklar oluşturmakta. Hal içerisine giren araçların boşaltılması ise zaman aldığı için çiftçilerimiz uzun kuyruklarda saatlerce beklemekte. Artık ilçemize 2000 yılında yapılan hal yetersiz gelmeye başladı. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yardımlarını bekliyoruz. Bizleri anlayışla karşılayıp ilçeye yeni hal yapılmasında yardımcı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Üreticiler ise, "Hale araçlarımızla kayısı getirmekteyiz. Hal kapısınden içeri girmek için kilometrelerce kuyruk oluşturmaktayız. Hale girmemiz saatleri alıyor. Hal içerisine girsek bile alanın ve komisyon evlerinin artık yetersiz olduğundan dolayı zor anlar yaşıyoruz" şeklinde konuştular. - MERSİN

Kaynak: İHA