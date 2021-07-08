Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil

2 gün boyunca yaşanan sistem sıkıntısı nedeniyle hizmet veremeyen Akbank'ta tüm işlem yeniden hizmete açılmıştı. Dünya bankacılık tarihinde bir ilki yaşatan banka, müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına da, "Müşteri bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" yanıtını verdi.

Akbank dijital bankacılık sistemlerinde salı sabahı başlayan sorun nedeniyle 43 saat hiçbir bankacılık işlemleri yapılamamıştı.

İDDİALARI YALANLADILAR

Akbank, ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin, ilgili birimler ve teknoloji iş ortaklarının yaptığı çalışmalar neticesinde giderildiği açıklamasının ardından sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında bankamız müşteri bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Müşterilerimizin kişisel verileri her zaman olduğu gibi güvendedir. Söz konusu paylaşımlara karşı tüm yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır" denildi.

BUGÜN VE YARIN KESİNTİSİZ HİZMET VERİLECEK

Bu sabah itibarıyla Akbank'tan yapılan yeni açıklama ise tüm şubelerin 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilere öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet vereceği aktarıldı.