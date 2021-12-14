Mustafa Reşit Akçay: "Maçı avucumuzdan kaybettik" - Haberler Spor
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Mustafa Reşit Akçay: "Maçı avucumuzdan kaybettik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2-0 öndeyken 3-2 kaybettikleri Altınordu maçı için, "Maçı avucumuzdan kaybettik" dedi.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2-0 öndeyken 3-2 kaybettikleri Altınordu maçı için, "Maçı avucumuzdan kaybettik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, açıklamalarda bulundu.

Mustafa Reşit Akçay, "Zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Maçı avucumuzdan kaybettik. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik ve bu bize pahalıya mal oldu. Rakibi tebrik ediyorum. Hataları düzeltmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Önümüzde zaman var bunu telafi edebiliriz" dedi. - İZMİR

Mustafa Reşit Akçay: Maçı avucumuzdan kaybettik

Mustafa Reşit Akçay: Maçı avucumuzdan kaybettik

Mustafa Reşit Akçay: Maçı avucumuzdan kaybettik

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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