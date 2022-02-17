Mustafa Pektemek karantinada - Haberler
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Mustafa Pektemek karantinada

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mustafa Pektemek karantinada

Kayserispor'un forvet futbolcularından Mustafa Pektemek, koronavirüs salgınına yakalandı.

Kayserispor'un forvet futbolcularından Mustafa Pektemek, koronavirüs salgınına yakalandı.

Süper Lig'in 26.haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Mustafa Pektemek, koronavirüse yakalandı. Sarı kırmızılı takımın forvet futbolcularından Mustafa Pektemek'in ailesinde koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine gerçekleştirilen testin pozitif olduğu öğrenildi.

Ailesi ile birlikte karantinaya alınan Mustafa Pektemek, Cumartesi günü oynanacak Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Pektemek, Giresunspor, Kayserispor, Spor, Haberler

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