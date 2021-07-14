Mustafa Emirhan Özyaşar, Turgutluspor'da
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Mustafa Emirhan Özyaşar, Turgutluspor'da

Mustafa Emirhan Özyaşar, Turgutluspor'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor ikinci transferini gerçekleştirdi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor ikinci transferini gerçekleştirdi. Teknik Direktör Kazım Akgün'le anlaştıktan sonra Ankara Demirspor forması giyen Hakan Turan'ı kadrosuna dahil eden kırmızı-siyahlılar Altınordu'dan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Mustafa Emirhan Özyaşar ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Başkan Taner Kestaneci ile bir araya gelen 20 yaşındaki futbolcu, "Burada olmaktan son derece memnunum. Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Bu forma için savaşıp, takımımın başarısı için canla başla mücadele edeceğim" dedi. 


- Turgutlu
Mustafa Emirhan Özyaşar, Turgutluspor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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