Mustafa Denizli: 'Bu sevincin yanında Rize adına bir burukluğum var' - Haberler
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Mustafa Denizli: "Bu sevincin yanında Rize adına bir burukluğum var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mustafa Denizli:

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Ben bu maratonda daha önce birçok görev yaptığım kulüplere karşı 90 dakikalık rakip takımın başında çıkıyorum.

RİZE (İHA) - Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Ben bu maratonda daha önce birçok görev yaptığım kulüplere karşı 90 dakikalık rakip takımın başında çıkıyorum. Bunlardan bir tanesi de Rize oldu. Bu sevincin yanında Rize adına bir burukluğum var" diye konuştu.

Süper Lig'in 6. haftasında Altay Çaykur Rizespor deplasmanında sahadan 2-1'lik skor ile galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın açıklaması yapan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "6 haftalık periyodu geride bıraktık. Bu sene süper lige yeni çıkmış bir takım ve yaklaşık 10 tanede transfer yapmış bir takım. Bu 6 haftalık periyodu değerlendirdiğimiz zaman İyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Rize lige talihsiz bir başlangıç yaptı, onu bir türlü kıramadı. Dolayısıyla bugün onu da kırmak için çok mücadele etti. Neticede futbol bir tarafın kazandığı bir tarafın kaybettiği bir oyun. Tabi ben bu maratonda daha önce birçok görev yaptığım kulüplere karşı 90 dakikalık rakip takımın başında çıkıyorum. Bunlardan bir tanesi de Rize oldu. Bu sevincin yanında Rize adına bir burukluğum var. İnşallah en kısa zamanda bu durumu düzlüğe çıkartırlar çünkü Rize'nin o potansiyeli var. Daha ligin başındayız kimse için ne şampiyonluk ne de kümeden düşme gibi bir düşünce aklında olmasın. Lig daha çok şeylere gebe dolayısıyla biz kazandığımız için, bu şartlarda kazandığımız için mutluyuz. Onun dışında söyleyecek bir şey yok. Bütün futbolcularıma, sahada mücadele eden bütün futbolculara teşekkür ediyorum" dedi.

(Hasan Fehmi Demir – Osman Kubilay Küçükmustafa/İHA)

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