Tuzlaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
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Tuzlaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Tuzlaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettikleri MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, 1 puan almalarına rağmen ortaya koydukları futbolu beğendiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettikleri MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, 1 puan almalarına rağmen ortaya koydukları futbolu beğendiğini söyledi.

Vefa Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tütüneker, sezona hem antrenman hem de transferler bakımından geç başladıklarını dile getirdi.

Zamana ihtiyaçları olduğunu aktaran Tütüneker, "Çocuklar inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Kendilerini tebrik ediyorum. İyi bir futbol oynadık. İlerideki baskılarımız yerindeydi. Antrenmanlarda yaptığımız şeylerin meyvesini bu maçta aldık. Gelişmeye devam etmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda girdiğimiz pozisyonları gole çeviririz. İyi futboldan dolayı mutluyum." diye konuştu.

Mustafa Dalcı: "Buradan 1 puan almak bizim için önemli"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise dirençli bir takıma karşı istediklerini yapamadıklarını ve buna rağmen aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Yeni bir takım kurduklarını anlatan Dalcı, "Ligin ilk maçı olması ve yeni bir takım olmamız başlangıç için önemli. Ritmi yakalamak belli haftaları buluyor. Yeni bir takımsanız içeride bazı şeyleri organize etmek için zamana ihtiyaç duyuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İstedikleri futbolu oynayamadıklarını belirten Dalcı, "Deplasmanda iyi ve dirençli bir takıma karşı oyuncularımın iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Pas oyununu ve topun bizde kalmasını ön plana almıştık. Oyunu tutabilsek, pas trafiğinde özgüvenli ve sakin kalabilseydik düşündüğümüz 3 puanı alabilirdik. İstediğimiz futbolu oynayamamamıza rağmen buradan 1 puan almak bizim için önemli." diyerek sözlerini tamamladı.

Tuzlaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Tuzlaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Tuzlaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Tuzlaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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