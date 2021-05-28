Mustafa Cengiz, Terim konusunda son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Terim bizi 130 milyon euro zarara soktu" şeklinde bir demeci olmadığını ifade etti, ancak deneyimli hoca hakkında verdiği kararın arkasında olduğunun da altını çizdi. Cengiz, "Ben daha önce de söyledim, kendisiyle çalışmayacağım. İnsan, düşman gördüğü biri ile çalışmaz" diye konuştu.

Galatasaray'da yaklaşan olağan genel kurul öncesi mevcut Başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, "Kaçan 2 şampiyonluktan 130 milyon Euro kaybımız var" şeklinde bir beyanatı olmadığını belirtti.

"TERİM DEĞERLİ BİR ÜYEMİZDİR"

Mustafa Cengiz, "Benim hiçbir yakınıma bu şekilde bir beyanatım olmadı. Böyle şeyleri yakın çevrem ile bile paylaşmam. Fatih Terim, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli bir üyemizdir ama ben görevde bulunduğum süre boyunca kendisi ile çalışmayacağımı daha önce de açıklamıştım. İnsan, düşman gördüğü biri ile çalışmaz. Yanlış anlaşılmasın ben kimseye düşman değilim, rakiplerime bile. Beraber çalıştığım kimseye düşman olmam. Beni düşman olarak görenlerle çalışmam mümkün değil. Benimle alakalı doğruluğu olmayan haberler yapan kişiler hakkında ise dava açacağım" diye konuştu.