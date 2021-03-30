Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti
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Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

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Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz sürpriz bir karar aldı. Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti. Sarı-kırmızılıların başkanı, "Burası birlik değil bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer haline gelmiş" diyerek görevinden ayrıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti. Cengiz bu kararı almadan önce, "Burası birlik değil bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer haline gelmiş" ifadelerini kullandı.

5 ŞUBAT'TA YENİ BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Mehmet Sepil'in görevinden ayrılmasının ardından boşalan başkanlık için seçim yapılmış ve 5 Şubat'ta seçimde tek aday olarak gösterilen Ahmet Nur Çebi, başkanlığa oturmuştu. Yeni oluşturulan yönetim kurulunda Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz dışında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç yer aldı.

Haber Yorumları (2)
MOSSİ TEBER: CİMBOM AĞLAMAAAAAAAAAA
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CAN ATEŞ: istedikleri ayrıcalıkları yine alamamışlar
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 17:04:35. #1.15#
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