Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz sürpriz bir karar aldı. Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti. Sarı-kırmızılıların başkanı, "Burası birlik değil bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer haline gelmiş" diyerek görevinden ayrıldı.