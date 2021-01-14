Mustafa Cengiz İrfan Can ve Visca için çok net konuştu: Göksel Gümüşdağ ile görüştüm

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalar yaptı. Fatih Terim'in istediği İrfan Can Kahveci ve Edin Visca hakkında konuşan Cengiz, "Mayıs sonrasına çek yazarım, İrfan'ı da diğerini de alırım. Bana engel olabilecek var mı? Kim engel olabilir. Bana bunu öldürseler yapmam" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve Henry Onyekuru'nun transfer süreçleri hakkında konuştu.

Cengiz'in yaptığı açıklamalar şöyle;

"Fatih hocam dünya futbolunda değerli marka. Bunlar havalara girdiler. Peşin, yüksek fiyatlar. Hepsi başıma İrfan Can Kahveci oldu. Hepsi değerli, Onyekuru, Visca, İrfan, Muhammet... Ancak transfer olmasa da Galatasaray mevcut kadrosuyla şampiyon olur. İrfan Can ve Visca değerli oyuncular. Göksel bey 13-14 milyon euro istiyor ama bence daha değerliler. Vermezse Mahmut, neylesin Mahmut. Transfer için nakit yaratmak zorundayız. Mayıs sonrasına çek yazarım, İrfan'ı da diğerini de alırım. Bana engel olabilecek var mı? Kim engel olabilir. Bana bunu öldürseler yapmam.

"GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞTÜM"

"Ultraslan'ı ben yönlendiriyormuşum. Ultraslan ile sizle konuştuğumun %1'ini konuşmadım. UltrAslan 'Ya transfer ya istifa' diyor. UltrAslan'ın açıklamasından sonra ben Göksel Gümüşdağ ile görüştüm. Göksel bey de dürüst insan, açıklamış. 'Görüşemezsin' dediler ama ben görüştüm. O açıklamayı ben yazdırmadım. Ben onlara bu açıklamayı yaptırsam, neden Göksel Gümüşdağ ile görüşeyim? Ben, Göksel ile birkaç defa görüştüm. Kimi görüştüğüm belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi.

"EN ÇOK HARCAMA LİMİTİ BİZDE"

İkisini de konuşunca değer 38 milyon euro! Pazarlık yapıyoruz, beni konuşturmayın. TFF'den bazı haberler kaçıyor. En çok harcama limiti bize verilmiş, 'Lan elinde limit var, harcasana' diyorlar. Öyle değil. Orada tüm harcamalar var. TFF'ye 'Tüm rakamları verin' dedim, 'Mahremiyet' dediler. 9,8 Milyon TL harcama limitim var. Galatasaray ve Trabzonspor'un limiti var. 'Arttırın' dedim. Çünkü kur yenilemesi yaptılar. 'Limitleri günlük kurdan değil, 8'den yapın' diye hastag çalışması yapın. O zaman limitim 26 Milyona çıkar.