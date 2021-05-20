Mustafa Cengiz'in yarın ne söyleyeceği belli oldu! Seçime girmeme kararı alan Başkan, geri adım attı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 21 Mayıs Cuma (Yarın) günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecek. Bu şartlarda aday olmayacağının açıklamasını yapan Mustafa Cengiz'in, kararında geri adım attığı ve adaylığını koyacağı belirtildi.
Galatasaray Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. Paylaşılan gönderide, "Başkanımız Mustafa Cengiz, 21 Mayıs Cuma (Yarın) günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecektir." denildi.
ADAYLIĞINI KOYACAK
Seçimlerde aday olmayacağını duyuran Mustafa Cengiz'in geri adım attığı belirtildi. Yarın düzenlenecek toplantıda Başkan Cengiz'in adaylığını koyacağı belirtildi. Camianın bu karara vereceği tepki merak ediliyor.