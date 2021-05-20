Mustafa Cengiz'in yarın ne söyleyeceği belli oldu! Seçime girmeme kararı alan Başkan, geri adım attı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 21 Mayıs Cuma (Yarın) günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecek. Bu şartlarda aday olmayacağının açıklamasını yapan Mustafa Cengiz'in, kararında geri adım attığı ve adaylığını koyacağı belirtildi.