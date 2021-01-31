G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den İrfan Can transferi için açıklama: Görüşmelere devam ediyoruz

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren İrfan Can Kahveci transferi için sarı-kırmızılı taraftan açıklama geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, milli oyuncu için görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği Voleybol Efeler Ligi karşılaşmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili son durum hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Mustafa Cengiz, basın mensuplarının soruları üzerine, "Başakşehir ile görüşmelere devam ediyoruz" yanıtını verdi ve aracına binerek salondan ayrıldı.

FENERBAHÇE CEPHESİ SORULARA YANIT VERMEDİ

Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ise Galatasaray'a karşı çok önemli ve güzel bir galibiyet aldıklarının altını çizerken, transferle ilgili gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK