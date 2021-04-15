Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu hafta yaptığı açıklamalarla spor gündeminin zirvesine oturdu. Cengiz'in Donk'a yönelik, "Cinsel ilişki partilerinden bıktık onun" açıklamasının yankısı sürerken, şimdi de Terim'e yönelik lafları gündem oldu. Başkan Cengiz'in, "Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a... Kulübe verilen ücretsiz uçak biletlerini ekibiyle kullanıyor" dediği paylaşıldı. Bu hafta Sarı-Kırmızılı camianın enerjisi oldukça kötü geçecek.