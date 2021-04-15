Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar
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Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu hafta yaptığı açıklamalarla spor gündeminin zirvesine oturdu. Cengiz'in Donk'a yönelik, "Cinsel ilişki partilerinden bıktık onun" açıklamasının yankısı sürerken, şimdi de Terim'e yönelik lafları gündem oldu. Başkan Cengiz'in, "Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a... Kulübe verilen ücretsiz uçak biletlerini ekibiyle kullanıyor" dediği paylaşıldı. Bu hafta Sarı-Kırmızılı camianın enerjisi oldukça kötü geçecek.

Mustafa Cengiz son günlerde peş peşe sert sözleriyle gündemi salladı. Kulüp televizyonunda, "Şeref ve haysiyet" söylemiyle futbolcuları karşısına alan Cengiz, bugün ortaya çıkan açıklamalarıyla takımla arasını iyice gerdi. Milliyet'teki haberde Cengiz'in, "Donk'un cinsel ilişki partilerinden bıktık, performansını maçlara ayırmıyor" sözleri, gerilimi ikinci vitese yükseltmişti.

Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar

TERİM'LE ARASI LİMONİYDİ

Fatih Terim'le ilgili de, "Bir ABD'ye bir Bodrum'a gidiyor, takım çalışamıyor" sözleri haberde yer almıştı. Ancak bir kısım geç yankı buldu. Cengiz'in, "Kulübe verilen ücretsiz uçak biletlerini ekibiyle kullanıyor" sözleri, Terim ile tansiyonun yükselmesine sebebiyet verecek. Sezon başında Başkan ve Terim arası zaten limoniydi, böylece ipler kopma noktasına geldi.

Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar
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