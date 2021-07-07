Mustafa Akbaş BB Erzurumspor'da

BB Erzurumspor son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Mustafa Akbaş'ı transfer etti.

BB Erzurumspor son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Mustafa Akbaş'ı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı.

Akbaş, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 6 maça çıkarken takımı adına gol ve asist üretememişti.

BB Erzurumspor transferi resmi sayfasından "Erzurumspor'umuza hoş geldin Mustafa Akbaş" notuyla duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı