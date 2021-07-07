Mustafa Akbaş BB Erzurumspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Akbaş BB Erzurumspor'da

Mustafa Akbaş BB Erzurumspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Mustafa Akbaş'ı transfer etti.

BB Erzurumspor son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Mustafa Akbaş'ı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı.

Akbaş, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 6 maça çıkarken takımı adına gol ve asist üretememişti.

BB Erzurumspor transferi resmi sayfasından "Erzurumspor'umuza hoş geldin Mustafa Akbaş" notuyla duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak
Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ahmet Kaya Kartal Tibet Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Ali Koç Bülent Uygun Emre Belözoğlu Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mustafa Akbaş BB Erzurumspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 16:41:36. #1.16#

title