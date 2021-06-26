Muslu Belediyespor yeni başkanını seçti
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Muslu Belediyespor yeni başkanını seçti

Muslu Belediyespor yeni başkanını seçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muslu Belediyespor'un yeni başkanı Suat Recepkethüda seçildi.

Muslu Belediyespor'un yeni başkanı Suat Recepkethüda seçildi.

Zonguldak Süper Amatör liginde mücadele gösteren Muslu Belediyespor'un başkanı Arif Adıyaman sağlık sorunları ile başkanlık görevini bıraktı.

Adıyaman'ın görevi bırakması sonrası tek liste ile seçime giden Muslu Belediyespor'da yeni başkan Suat Recepkethüda seçildi.

Recepkethüda'nın yönetim kurulu listesinde, Erdem Bozkurt, Saim Başoğul,Feyyaz Özdemir,Akın Özdemir,Gürol Uyar ve Türker Özdemir yer aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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