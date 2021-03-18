Muslera'ya indirim, savunmaya zam! G.Saray iki isimle daha sözleşme uzatıyor

Geçtiğimiz günlerde Fernando Muslera ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da iki ismin daha kontratı uzatılacak. Uruguaylı kaleciye indirim yapan sarı-kırmızılıların tecrübeli savunmacıları Marcao ve Luyindama'ya ise zam yapacak. İki futbolcunun da maaşları 900 bin eurodan 1,5 milyon euro seviyelerine çıkarılacak.

İç transfer döneminde Uruguaylı file bekçisinde büyük bir tasarruf elde eden sarı-kırmızılılar, şimdi de iki stoperiyle uzun vadeli bir anlaşma yapmak için çaba içerisine girdi.

MOTİVASYON ÜST SEVİYEYE ÇEKİLECEK

Sözleşmeleri 31 Mayıs 2022'de bitecek olan iki oyuncuyla masaya oturan Cim-Bom, olumlu yönde büyük mesafe kat etti. Sarı-kırmızılı yönetim, kazançları takım ortalamasının altında kalan iki futbolcunun yıllık ücretlerinde iyileştirme olacak. Böylece şampiyonluk mücadelesinde oyuncuların motivasyonu hem üst seviyeye çekilecek hem de önümüzdeki sezonlarda serbest kalmalarının önüne geçilecek.

MARCAO'YA 1,5 MİLYON EURO

2018-2019 sezonunun devre arasında gelen Marcao'nun 900 bin euro olan ücreti yeni mukavele ile 1,5 milyon euroyu çıkarılacak ve 3 senelik yeni kontrat yapılacak. Bu durum, Brezilyalı stoper için ileride gelebilecek tekliflerde de kulübün elini güçlendirecek.

LUYINDAMA'NIN DA MAAŞI AYNI SEVİYEYE ÇEKİLECEK

Sözleşmesi yine Marcao gibi 31 Mayıs 2022'de sona erecek Luyindama ile de 3 senelik yeni bir kontrat planlanıyor. 1 milyon 50 bin euro sabit ücreti bulunan Demokratik Kongolu stoperin ücreti de yine Marcao gibi 1.5 milyon euroya çıkarılacak. Her iki futbolcu ile de gelecek hafta yeni sözleşmeler imzalanacak.

(MİLLİYET)