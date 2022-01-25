Muslera'nın yeri doluyor! Galatasaray'da kalenin yeni sahibi çok tanıdık - Haberler Spor
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Muslera'nın yeri doluyor! Galatasaray'da kalenin yeni sahibi çok tanıdık

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe'nin büyük hayal kırıklığı yaratması sonrası yönetim kaleci transferi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Gent forması giyen eski kalecileri Sinan Bolat için Belçika ekibine 700 bin euroluk teklifte bulundu. Görüşmelerin kısa süre içinde sona ermesi ve milli kalecinin sarı-kırmızılı formayı yeniden giymesi bekleniyor.

Süper Lig'de tarihi bir sezon yaşayan Galatasaray, küme düşme hattına 3 puan mesafede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe'nin performansıyla büyük tepki çekerken, yönetim ara transfer döneminde iyi bir kaleciyle kadroyu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalar devam ederken sarı-kırmızılılar, Sinan Bolat'ı gündemine aldı.

Muslera'nın yeri doluyor! Galatasaray'da kalenin yeni sahibi çok tanıdıkSinan Bolat

700 BİN EURO TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Gent forması giyen ve kulübüyle yarım sezon daha sözleşmesi bulunan Sinan Bolat için kulübüne 700 bin euro teklif yapıldı. Görüşmelerin olumlu geçmesi ve 2014-2015 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen milli kalecinin yeniden sarı-kırmızılı kulübe dönmesi bekleniyor.

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Galatasaray, Sinan Bolat, Süper Lig, Muslera, Spor, Haber

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