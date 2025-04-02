Muslera neden yok? Fenerbahçe Galatasaray maçında Muslera neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak. Maç öncesinde takımların ilk 11'leri belli oldu. Ancak Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın maç kadrosunda olmaması dikkat çekti.Fenerbahçe Galatasaray maçında Muslera neden yok, sakat mı, cezalı mı? Muslera neden yok?

KAZANAN YARI FİNALE ÇIKIYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 20.45'te başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede galip gelen takım yarı finale yükselecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele ATV ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA MUSLERA NEDEN YOK?

Fenerbahçe Galatasaray maçında Muslera ilk 11'de yer almadı. Tercih'in nedeni henüz açıklanmadı.

İşte ilk 11: