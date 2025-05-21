Muslera evli mi, eşi Patricia Callero kimdir? Muslera çocuğu var mı?

Muslera evli mi, eşi Patricia Callero kimdir? Muslera çocuğu var mı?
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Muslera evli mi, eşi kim? Muslera çocuğu var mı, sorusu son günlerde merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Muslera evli mi, eşi kim? Muslera çocuğu var mı?

Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Muslera de merak edilen isimlerden oldu. Peki, Muslera evli mi, eşi kim? Muslera çocuğu var mı?

MUSLERA EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

2 Ocak 2016 evlenen Muslera - Callero çiftinin Dominique Muslera, Kailash Muslera, Tiziana Muslera isminde 4 çocukları bulunuyor.

Patricia Callero Kimdir?

Patricia Callero, Uruguaylı bir model olarak tanınıyor. Kariyerinin ilk dönemlerinde modellik yaparak dikkat çeken Callero, güzellik yarışmalarına da katılmış ve burada büyük başarılar elde etmiştir. Best Model yarışmasında boy gösteren Callero, bu sayede hayatının aşkı Fernando Muslera ile tanışmıştır.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Türkiye'ye 2011 yılında transfer olduktan kısa bir süre sonra Patricia Callero ile tanışmış ve bu tanışıklık büyük bir aşka dönüşmüştür. 2013 yılında evlenen çift, mutlu evliliklerini sosyal medyada sık sık paylaşmaktadır. Patricia Callero, Uruguay'da büyük bir üne sahip olsa da evlendikten sonra modellik kariyerini sonlandırmış ve ailesine odaklanmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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