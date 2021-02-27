Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması: G.Saray benim evim, burada futbolu bırakmak büyük gurur

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, 2-0 kazandıkları Erzurumspor maçının ardından konuştu. Galatasaray'ı evi gibi gördüğünü söyleyen Muslera, yeni sözleşme için umutlu konuştu ve "Galatasaray'da futbolu bırakmak benim için büyük gurur olur" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 300. maçına Erzurumspor karşısında çıkan Fernando Muslera maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da daha fazla kupa kazanmak istediğini ifade eden Muslera, "Çok mutluyum. 10 senedir burada, evim gibi hissettiğim kulüpteyim. Çok kupalar kazandım. Umarım kazanmaya devam ederim. İnanılmaz onur verici bir duygu" dedi.

Fatih Terim hakkında da konuşan Muslera, "Fatih Hoca'nın yeri benim için ayrıdır. Bana güvenip Galatasaray'a getiren Fatih Hocamdır. O verdiği için bu ödül benim için daha da anlamlı. Ailem de 300 maçtır yanımda, onlara da teşekkür ediyorum. Galatasaray gibi büyük bir camiada böyle bir başarıya ulaştığım için ayrıca mutluyum" şeklinde konuştu.

"BURAYA KADAR İYİ GETİRDİK"

Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisini de değerlendiren Muslera, "8 maç üst üste kazanmak başarı. Zor maçlar oldu ama önemli zaferler elde ettik. Aldığımız galibiyetler, çalışmalarımızın ürünü. Hafta boyunca hocamız bizi çok iyi hazırlıyor. İster istemez bunu sahaya yansıtıyoruz. Buraya kadar iyi getirdik. Bizim için her maç final. Umarım bu şekilde devam edip mutlu sona ulaşırız" dedi.

"BURADA BIRAKMAK ÇOK BÜYÜK GURUR"

Galatasaray ile yeni sözleşme konusu hakkında da konuşan Muslera, "Galatasaray benim için çok çok önemli bir yer. Burası benim evim. Burada çok büyük işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da futbolu bırakmam benim için çok büyük bir gurur. Kariyerime bakarsanız hemen hemen tamamını burada geçirdim. Bu karşılıklı konuşup anlaşılacak bir şey bence" şeklinde konuştu.