Alanya mağlubiyetiyle çileden çıkan Muslera, rakip futbolculara saldırdı! İşte o anlar

Süper Lig'de galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Galatasaray'da, Alanyaspor'a kaybedilen maç sonrası Muslera'nın yaptıkları gündem oldu. Soyunma odası koridorlarında Alanyasporlu futbolcuların üzerine yürüyen Uruguaylı kaleci, zor sakinleştirildi.

TAKIM ARKADAŞLARI VE TEKNİK EKİP ARAYA GİRDİ

Medyatava'nın yayınladığı videoda görüntülerde, İki takım futbolcularının koridorda ilerlediği sırada Fernando Muslera'nın şeridi aşarak futbolcuların üzerine yürüdüğü görülüyor. Deneyimli kaleciyi sakinleştirmek için takım arkadaşları ve teknik ekip araya girerken olay çok büyümeden yatıştı.

Haberler.com - Spor Haberleri