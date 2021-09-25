Alanya mağlubiyetiyle çileden çıkan Muslera, rakip futbolculara saldırdı! İşte o anlar - Haberler Spor
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Alanya mağlubiyetiyle çileden çıkan Muslera, rakip futbolculara saldırdı! İşte o anlar

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Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Muslera'nın soyunma odası koridorlarını birbirine kattığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. İki takım futbolcuları koridorda yürüdüğü sırada aradaki şeridi aşarak diğer tarafa geçen Uruguaylı kaleci, Alanyasporlu oyuncuların üzerine yürüdü. Takım arkadaşları ve teknik ekip Muslera'yı güçlükle sakinleştirirken, olaylar çok büyümeden yatıştı.

Süper Lig'de galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Galatasaray'da, Alanyaspor'a kaybedilen maç sonrası Muslera'nın yaptıkları gündem oldu. Soyunma odası koridorlarında Alanyasporlu futbolcuların üzerine yürüyen Uruguaylı kaleci, zor sakinleştirildi.

TAKIM ARKADAŞLARI VE TEKNİK EKİP ARAYA GİRDİ

Medyatava'nın yayınladığı videoda görüntülerde, İki takım futbolcularının koridorda ilerlediği sırada Fernando Muslera'nın şeridi aşarak futbolcuların üzerine yürüdüğü görülüyor. Deneyimli kaleciyi sakinleştirmek için takım arkadaşları ve teknik ekip araya girerken olay çok büyümeden yatıştı.

Alanya mağlubiyetiyle çileden çıkan Muslera, rakip futbolculara saldırdı! İşte o anlar
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Haber: Alanya mağlubiyetiyle çileden çıkan Muslera, rakip futbolculara saldırdı! İşte o anlar - Haberler Spor
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