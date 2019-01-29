Akhisarspor, Antalyaspor'dan ayrılan Musa Nizam'ı transfer etti. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 28 yaşındaki defans oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

5 MAÇTA OYNADI

Açıklamada, "Akhisarspor'umuz Musa Nizam ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi. Bu sezon Antalyaspor'da Spor Toto Süper Lig'de forma şansı bulamayan Musa Nizam, Türkiye Kupası'nda 5 maçta 415 dakika sahada kaldı.

Kaynak: AA