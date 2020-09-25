Muş'ta zorlu tütün hasadı
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Muş'ta zorlu tütün hasadı

25.09.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:17

Muş'ta zorlu tütün hasadı Muş'taki tütün yetiştiricileri, önemli geçim kaynaklarından olan tütünü aylarca verdikleri emeğin ardından hasat etmeye başladı.

Muş'ta zorlu tütün hasadı

MUŞ - Muş'taki tütün yetiştiricileri, önemli geçim kaynaklarından olan tütünü aylarca verdikleri emeğin ardından hasat etmeye başladı.

Muş'ta çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, tütün kırımına başladı. Merkeze bağlı Harman, Suvaran ve Arpayazı köylerinde hasat yapan vatandaşlar, tütünleri kurutmaya aldı. Suvaran köyünde tütün kurutmasına geçen çiftçilerden Alaattin Acar, tütün ekimine ilkbaharda başlayıp 5 ay boyunca bu işle uğraştıklarını söyledi. Her tütün yaprağına 8-10 defa el değdiğini anlatan Acar, "Kızılağaç beldesine bağlı 5-6 köyün tamamı geçimini tütünden sağlıyor. Bu tütün olmasa biz geçimimizi sağlayamayız. Kırımı yaptıktan sonra tütün yapraklarını bahçemize getiriyoruz. İlk olarak tütünleri tezgahlara seriyoruz. Daha sonra demet yapıyoruz. Şu anda kurutmayı yapıyoruz. Yağmurun yağmasını bekliyoruz. Nemlenmesinin ardından demet deste yaparak tütünleri kutulara koyuyoruz" dedi.

Muş'ta zorlu tütün hasadı
Muş'ta zorlu tütün hasadı
Muş'ta zorlu tütün hasadı
Muş'ta zorlu tütün hasadı
Muş'ta zorlu tütün hasadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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