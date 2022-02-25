Muş'ta suni tohumlama konusunda işbirliği protokolü imzalandı - Haberler
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Muş'ta suni tohumlama konusunda işbirliği protokolü imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Muş'ta suni tohumlama konusunda işbirliği protokolü imzalandı

Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında suni tohumlama uygulamaları konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında suni tohumlama uygulamaları konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ve Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral tarafından Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında törenle atıldı. İmza töreninde konuşan Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, hayvancılıkla ilgili biri sivil toplum örgütü ve biri de devletin çiftçiler için en önemli kurumlarından biri olan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinin önemine dikkat çekerek, "Aramızda yaptığımız protokol ile üreticilerimizin ekonomik olarak zor durumda olduğu bugünlerde üyelerimizin yanında oluyoruz. Aynı zamanda da hayvancılık için çok önemli bir yere sahip olan suni tohumlama faaliyetleri konusunda aşama kaydetmek istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, bu zorlu süreçte üreticilerimizin yayında olduğunu bir kez daha gösterdi. Aramızda yaptığımız protokol ile bizlere suni tohumlama için başvuracak tüm üyelerimize suni tohumlamayı ücretsiz yapacağız. Bizlere her daim desteklerini sunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

İlgili protokol çerçevesinde Muş Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğine üye olan üreticilere, suni tohumlama konusunda uygulanacak ücretsiz tohumlama ile hayvancılıkta önemli yeri olan genetik ilerleme konusunda işbirliği amaçlanıyor. - MUŞ

Muş'ta suni tohumlama konusunda işbirliği protokolü imzalandı

Muş'ta suni tohumlama konusunda işbirliği protokolü imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Mehmet Aydın, Damızlık, Tarım, Muş, Ekonomi, Haberler

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