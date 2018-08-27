Muş Ta Kapya Biberinin Hasadına Başlandı

Muş'ta Tarım Orman Müdürlüğünce çiftçileri desteklemek amacıyla dağıtılan fidelerden üretilen kapya biberin hasadı yapıldı.

Merkeze bağlı Harman köyünde tütüne alternatif olarak kapya biber üretimi yapan Şenol Çetin, Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı bin fideyi 12 dönümlük alana diktiğini söyledi.

Muş Ovası'nda yetiştirilen biberlerin toprak ve hava özelliklerinden dolayı daha lezzetli olduğunu belirten Çetin, dönümden 6 ton biber elde edeceğini ifade etti.

Kapya biberin kilogramını toptan 1,5 liraya sattığını anlatan Çetin, belirterek, hasadın kasım ayına kadar devam edeceğini ifade etti.

Muş'ta bin 200 çiftçiye 540 bin kapya biber fidesini ücretsiz olarak dağıttıklarını aktaran Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, "Deneme amaçlı dağıtılan biber fidelerinden olumlu sonuç aldık. Muş'ta sebzeciliği geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Geçen yıl 100 dönüm alanda ekim yapıldı. Çiftçiler, biberden iyi para kazanıyor. Kilosunu iç pazarda 4 liradan satıyorlar. Çiftçinin yüzü güldü." diye konuştu.