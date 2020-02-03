Muratlı 1935'te yüzler gülüyor

03.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:54

2. Amatör Küme'de mücadele veren Muratlı 1935 Spor, Tekirdağ deplasmanından üç puan ile döndü.



Deplasman maçında Tekirdağ 13 Kasım Suni Çim Saha'ya giderek Aydoğdu Gençlikspor'a konuk olan Muratlı 1935 Spor, rakibini 5-2 skorla geçmeyi başardı. 2. Amatör Küme B Grubu'nun ilk hafta mücadelesinde 90 dakika boyunca üstün olan taraf Muratlı 1935 Spor oldu. Karşılaşmanın ilk dakikasından 45. dakikasına kadar oyunun kontrolünü elinde tutan Muratlı 1935 Spor, ilk yarının ortalarında golü Uğur Yetişir ile buldu 1-0. Rakip yarı sahada baskı kuran Muratlı 1935 takımı, ilk golden 5 dakika sonra farkı Soner Aran ile ikiye çıkardı 2-0. İlk yarının son dakikasında ise yeniden sahneye çıkan tecrübeli oyuncu Uğur Yetişir, skoru 3-0'a taşıyan golü kaydetti.



İkinci 45 dakikaya iyi başlayan taraf yine Muratlı 1935 Spor oldu. İkinci yarıda gelişen kontra ataktan golü bulan rakip Aydoğdu Gençlikspor, 60. dakikada karşılaşmayı 3-1'e getirdi. Rakip ekibin golüne 73. dakikada Gökhan Bozacı karşılık verdi 4-1. Kronometreler 81'i gösterirken gelişen Muratlı 1935 Spor atağında, Gökhan Bozacı takımının 5. golüne imzasını attı 5-1. Karşılaşmanın son dakikalarında Aydoğdu Gençlikspor bir gol daha bulsa da farkı kapatmaya yetmedi 5-2.



Lige moralli başladıklarını dile getiren Muratlı 1935 Spor Başkanı Eyüp Özdemir, maç sonunda yaptığı değerlendirmede; "Lige iyi bir başlangıç yaptık. Takımımızdaki herkes Muratlılı, başarılı olursak Muratlılı gençlerimizle olacağız. Yönetim olarak her birine güvenimiz sonsuz. İnşallah bu sezon grupta ilk ikide yer alıp, play-off'a kalarak oradan da dereceye girmeyi hedefliyoruz ve 1. Amatör Lig'e çıkmak istiyoruz. Tüm takım oyuncularımı tebrik ediyorum" sözcüklerini kaydetti.



Öte yandan Muratlı 1935 Spor, ikinci haftayı BAY geçecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA