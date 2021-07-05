Murat Sancak: Bruma transfer listemizde yok
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Murat Sancak: Bruma transfer listemizde yok

Murat Sancak: Bruma transfer listemizde yok
Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Haberler | Spor

ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Bruma ile anlaşmadık.

ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Bruma ile anlaşmadık. Transfer listemizde olmayan bir oyuncu" dedi.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Eski Galatasaraylı oyuncu Bruma ile anlaşma sağlandığı yönündeki bilgilerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Sancak, "Bruma ile görüşme olmadı. Kendisiyle herhangi bir çalışmamız bulunmuyor. Transfer listemizde olmayan bir oyuncu" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir

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