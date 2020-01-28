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Murat Şahin'den heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

28.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:53
Murat Şahin'den heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı

Teknik direktör ile yollarını ayıran , Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Siyah-beyazlı kulüpten, resmi açıklamanın yapılması beklenirken, Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan yardımcılarından , sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşımda bulundu.

Beşiktaş forması giydiği dönemde, çapraz bağları kopmasına rağmen Antalyaspor maçında kaleyi koruyan ve hem gösterdiği performansla hem de fedakarlığıyla alkış alan Murat Şahin, mücadelenin ardından çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "O gün, bugündür" notu düşüp, yanına kartal emojisi koydu.Murat Şahin'in paylaşımına beğeni yağdıran taraftarlar, "Yuvaya tekrardan hoş geldiniz", "Beşiktaş'ı ayağa kaldırın" yorumları yaptı.


Kaynak: DHA
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