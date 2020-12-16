Murat Paluli ve Gökhan Karadeniz, PFDK'ya sevk edildi
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Murat Paluli ve Gökhan Karadeniz, PFDK'ya sevk edildi

16.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:05
Murat Paluli ve Gökhan Karadeniz, PFDK'ya sevk edildi

Göztepe'de Murat Paluli "sportmenliğe aykırı hareketi", Atakaş Hatayspor'da ise Gökhan Karadeniz "kural dışı hareketi" ve "hakaret" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Göztepe'de Murat Paluli "sportmenliğe aykırı hareketi", Atakaş Hatayspor'da ise Gökhan Karadeniz "kural dışı hareketi" ve "hakaret" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

"- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu MURAT PALULİ'nin 15.12.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BURSASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 15.12.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi BAYRAM LEVENT KESER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 15.12.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu GÖKHAN KARADENİZ'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 16.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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