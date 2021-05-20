Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında sahne alan Murat Boz, playback yaparak şarkısını söylerken bir anda sesin kesilmesi üzerine ne yapacağını şaşırdı. Sonrasında durumu toparlayıp, Beşiktaş'ın şampiyonluğundan konu açan ünlü popçu, konuşması esnasında bir kez daha şarkısı çalınca ne yapacağını bilemedi. Boz, sahneye çıkarken bir de "Mustafa Sandal" diye anons edildi. Boz'un bu yaşananlardan sonra yapılanları sakinlikle karşılaması alkış aldı.