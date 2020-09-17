Murat Akgiray kimdir? Murat Akgiray hayatı ve biyografisi!
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Murat Akgiray kimdir? Murat Akgiray hayatı ve biyografisi!

İş ve akademi dünyasının tanınmış isimlerinden Murat Akgiray, açıklamaları ile gündem oluyor. Peki, Murat Akgiray kimdir? İşte, Murat Akgiray hayatı ve biyografisi!

Murat Akgiray kimdir? Murat Akgiray hayatı ve biyografisi!
17.09.2020 16:02 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:06

Ekonomi dünyasının yakından tanıdığı ve akademik alanda da faaliyetler yürüten Murat Akgiray hakkında Murat Akgiray kimdir? Murat Akgiray hayatı ve biyografisi gibi konularda araştırmalar yapılıyor. Peki, Murat Akgiray kimdir?

MURAT AKGİRAY KİMDİR?

Mehmet Murat Akgiray (Yönetim Kurulu Başkanı) 1956 yılında İstanbul'da doğan Murat Akgiray, 1979 senesinde Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Murat Akgiray aynı üniversitede yine İnşaat Mühendisliği dalında yüksek lisansını 1981 senesinde tamamlamıştır. Sektörde uzun yıllar toptancı şirketlerde kurucu ortak, genel müdürlük ve yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Murat Akgiray BİMEKS'in kurucu ortağı olup, 2009 yılı Mart ayından itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

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