Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı, Vatandaşların Tercihi Oldu

Çankaya Belediyesine ait Mühye kurban satış ve kesim alanı düzenli olarak yürütülen temizlik ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra sağladığı imkanlar nedeniyle vatandaşların tercihi oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar erken saatlerden itibaren Çankaya Belediyesi kurban satış ve kesim alanına akın etti.

Belediyenin günler öncesinden tüm önlemleri alarak gerekli düzenlemeleri yaptığı Mühye kurban satış ve kesim alanı, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı. Belediye, sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşları çay ve çorba ikramıyla karşıladı.

Ankaralılar, 160 satış çadırının bulunduğu alanda düzenli olarak yürütülen temizlik ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe hayvanların alana alınmaması nedeniyle ibadetlerini güvenli bir şekilde yerine getirdi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesiminin ayrı yerlerde yapıldığı alanda büyükbaş hayvan kesiminde 26 kasap görev yaptı.

Alandaki hayvan gübrelerini düzenli olarak temizleyen Çankaya Belediyesi, alana çok sayıda seyyar tuvalet de kurdu.

Belediye, vatandaşların ellerinden kaçabilecek kurbanlıkları yakalamak amacıyla yakalama timi de kurdu.

Çankaya Belediyesi, kesim anında oluşabilecek yaralanmalara müdahale edecek ambulans ve sağlık ekiplerini de alanda hazır bulunduruyor.

Oluşturulan 5 bin araçlık otopark, vatandaşlara hizmet verdi.