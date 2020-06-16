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Muhharem Usta'dan bağış açıklaması

Trabzonspor Kulübü Eski Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulüpten geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını bağışlamasının ardından açıklama yaptı.

Muhharem Usta'dan bağış açıklaması
16.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:00

Trabzonspor Kulübü Eski Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulüpten geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını bağışlamasının ardından açıklama yaptı.

Eski başkan Muharrem Usta, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bu bağış, Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında yara almaması, milyonlarca taraftarının mutlu olması, UEFA'nın bir senelik engelinin aşılması ve bu büyük markayı bırakanların anısına yapılmıştır. Şimdi tek bir hedef var, 8. şampiyonluk." - TRABZON

Kaynak: İHA

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