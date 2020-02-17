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Muhammet Demir, Çaykur Rizespor maçında 2 penaltı kaçırdı, Sumudica çılgına döndü

Çaykur Rizespor maçında 2 penaltı kaçıran Muhammet Demir, Teknik Direktör Sumudica'yı çılgına çevirdi. Golcü oyuncuya oldukça sinirlenen ve oyundan alan Rumen hoca maç sonunda Muhammet'i bağrına bastı.

17.02.2020 22:39 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:40
Muhammet Demir, Çaykur Rizespor maçında 2 penaltı kaçırdı, Sumudica çılgına döndü

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, 'u 2-0 yendi. Ancak maçta ilginç olaylar yaşandı. Gaziantep'in golcü oyuncusu , 57 ve 62. dakikalarda penaltı atışından yararlanamadı. İkinci penaltının da kaçmasının ardından oldukça sinirlenen Sumudica, soyunma odasına gidip geri döndü.Gaziantep taraftarları da Muhammet'in penaltıyı kaçırmasının ardından oyuncuyu uzun süre ıslıkladı. Bunun üzerine Rumen hoca 66. dakikada Muhammet Demir'i kenara aldı.

RONALDO VE MESSİ ÖRNEĞİ

Maçın son anlarında 2. golün gelmesinin ardından tüm oyuncular Muhammet'e koştu. Sumudica da maç sonunda "2 tane şanssız penaltı kaçırdı oyuncum. Futbolda bu tarz şeyler oluyor. Taraftarın kafasında herhangi bir soru işareti yoktur sanırım. Messi de kaçırdı, Ronaldo da. Dünya Kupası'nda Baggio da kaçırmıştı." dedi.

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