Muhammet Demir, Çaykur Rizespor maçında 2 penaltı kaçırdı, Sumudica çılgına döndü

17.02.2020 22:39 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:40

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Ancak maçta ilginç olaylar yaşandı. Gaziantep'in golcü oyuncusu Muhammet Demir, 57 ve 62. dakikalarda penaltı atışından yararlanamadı. İkinci penaltının da kaçmasının ardından oldukça sinirlenen Sumudica, soyunma odasına gidip geri döndü.Gaziantep taraftarları da Muhammet'in penaltıyı kaçırmasının ardından oyuncuyu uzun süre ıslıkladı. Bunun üzerine Rumen hoca 66. dakikada Muhammet Demir'i kenara aldı.

RONALDO VE MESSİ ÖRNEĞİ

Maçın son anlarında 2. golün gelmesinin ardından tüm oyuncular Muhammet'e koştu. Sumudica da maç sonunda "2 tane şanssız penaltı kaçırdı oyuncum. Futbolda bu tarz şeyler oluyor. Taraftarın kafasında herhangi bir soru işareti yoktur sanırım. Messi de kaçırdı, Ronaldo da. Dünya Kupası'nda Baggio da kaçırmıştı." dedi.