Muğlaspor Emre Okur'u aldı

Kariyerinde daha önce Akhisarspor, Tavşanlı Linyitspor, Fethiyespor, İnegölspor, Pendikspor, Çorum FK, Kahramanmaraşspor ve Antalya Kemerspor formalarını da giyen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, İkinci Başkan Hakan Özcan'ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Sezonun ilk yarısında Karaköprü'de lig ve Türkiye Kupası'nda 9 maça çıkarak 3 gol atan Emre, Muğlaspor'un başarısı için elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı