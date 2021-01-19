Muğlaspor Emre Okur'u aldı
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayıp ikinci yarıda çıkışa geçmeyi hedefleyen Muğlaspor, ara transferde Karaköprü Belediyespor'dan ofansif orta saha oyuncusu Emre Okur'u renklerine bağladı.
Kariyerinde daha önce Akhisarspor, Tavşanlı Linyitspor, Fethiyespor, İnegölspor, Pendikspor, Çorum FK, Kahramanmaraşspor ve Antalya Kemerspor formalarını da giyen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, İkinci Başkan Hakan Özcan'ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Sezonun ilk yarısında Karaköprü'de lig ve Türkiye Kupası'nda 9 maça çıkarak 3 gol atan Emre, Muğlaspor'un başarısı için elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağını dile getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı