Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar: "Rakiplerimiz bizden korksun"
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Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar: "Rakiplerimiz bizden korksun"

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar: 'Rakiplerimiz bizden korksun'
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, Türk mücevher sektörünün dünyada hak ettiği yere gelmesinin önündeki engelleri aşma konusunda irade gösteren Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın liderliğinde devletin ekonomi yönetimi ile uyumlu bir...

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, Türk mücevher sektörünün dünyada hak ettiği yere gelmesinin önündeki engelleri aşma konusunda irade gösteren Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın liderliğinde devletin ekonomi yönetimi ile uyumlu bir çalışma ortamı yakaladıklarını kaydetti.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kamar, 2004 yılında devlet ve özel sektör el ele verip binde 5 olan pazar payını 10 kat büyüterek yüzde 5'e çıkardıklarını anımsatarak, "Sorunlarımızı dinleyen, bizimle aynı frekansta oldukları için sesimizi duyan, bizi anlayan ve çözüm üretmeye gayret eden bir yönetim ile çalışıyoruz. Bu bizi hem bu sene için hem de gelecek yıllar için umutlandırıyor. Rakiplerimiz bizden korksun." açıklamasında bulundu.

Kamar, Dahilde İşlem Rejimi, LBMA onaylı külçe altın ithalatı, ithal edilen altına darphane onayı, altın muhasebesi, yolcu beraberinde 5 kg altın ithalatı gibi sektörü rekabette geri bırakan, önünde engel teşkil eden konuları değiştirmeye veya geliştirmeye yönelik güçlü bir enerji, bir irade hissettiklerini ifade etti.

Mücevher İhracatçıları Birliği, ocak ve temmuz ayları arasında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48,5 artışla 2 milyar 916 milyon dolar mücevher ihracatına imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar: "Rakiplerimiz bizden korksun" - Haberler Ekonomi
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