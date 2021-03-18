MTL Coin nedir? Güncel Metal (MTL) Coin yorum ve grafiği
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MTL Coin nedir? Güncel Metal (MTL) Coin yorum ve grafiği

18.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:31
MTL Coin nedir? Güncel Metal (MTL) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Metal. MTL coin, Metal ürünlerin yerel para birimidir ve Metal ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Ekibe göre Metal Pay üzerinden herhangi bir kriptoyu arkadaşlarınıza göndermek ve almak, anında ve bedelsizdir. MTL coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, MTL Coin nedir? Güncel Metal (MTL) Coin yorum ve grafiği

Metal bugünkü fiyatı ₺10,81 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺228.939.142 TRY. Metal son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #360, piyasa değeri ₺708.776.026 TRY. Dolaşımdaki arz 65.588.845 MTL coin ve maksimum seviyede. 66.588.888 MTL coin.

MTL COİN NEDİR?

Metal (MTL), Metal ürünlerin yerel para birimidir ve Metal ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Ekibe göre Metal Pay üzerinden herhangi bir kriptoyu arkadaşlarınıza göndermek ve almak, anında ve bedelsizdir. Kripto para birimi ödemelerini hızlı ve kolay hale getirmek için tasarlanan kullanıcılar, MTL gönderirken, alırken, satın alırken veya satarken sıfır ücret öder.

Ek olarak, Metal Pay kullanıcıları, MTL'ye sahiplerse diğer kripto para birimlerini satın alırken önemli ölçüde daha az ücret öderler ve 10.000 MTL'ye sahip olan herkese% 0 ücret teklif edilir. Son derece kullanışlı ve avantajlı olma hedefiyle oluşturulan MTL, Metal Pay'i besledi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto para birimine giden birkaç FDIC sigortalı rampadan biri olmasına izin verdi.

Metal X borsasında, kullanıcılar ücreti MTL cinsinden ödeyerek ücretleri düşürebilirler. Ek olarak, kullanıcılar, MTL'yi borsada tuttukları için sadakat avantajları elde edebilirler.

Metal (MTL) şu anda Ethereum platformunda çalışan bir kripto para belirtecidir, ancak yerel Metal blok zinciri Proton'da kullanıma sunulacaktır. MTL'yi Proton'da başlatmak, MTL için yeni zincir üzerinde yardımcı program olasılıklarını açacaktır.

Güncel Metal (MTL) Coin yorum ve grafiği MTLUSD Grafiği

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