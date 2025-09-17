Mourinho Benfica'da ne kadar kazanacak? Benfica ile anlaşmak üzere

Mourinho Benfica'da ne kadar kazanacak? Teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayıran Benfica, Jose Mourinho ile masaya oturdu. 62 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Lizbon'da yaptığı açıklamalarda Benfica ile görüşeceğini duyurdu.

MOURİNHO BENFİCA İLE ANLAŞTI MI?

Jose Mourinho, Lizbon'a inişinin ardından yaptığı açıklamada Benfica ile görüşeceğini doğruladı. Tecrübeli teknik adam, kendisine yöneltilen sorular üzerine Benfica'dan teklif aldığını söyledi. Mourinho, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

Portekizli çalıştırıcı ayrıca Benfica'ya "hayır" demediğini açıkça dile getirdi. Basın mensuplarının önünde yaptığı açıklamalarda görüşmelere hazır olduğunu belirten Mourinho, gelişmeleri beklediğini ifade etti. Bu sözleriyle Mourinho, Benfica ile görüşmelere kapı araladığını göstermiş oldu.

Portekiz basınından Correio da Manha gazetesi ise Benfica yönetiminin Mourinho ile prensipte anlaşmaya vardığını iddia etti. Gazeteye göre görüşmelerin ardından anlaşmanın resmi hale gelmesi için detayların netleştirilmesi bekleniyor.

MOURİNHO BENFİCA'DA NE KADAR MAAŞ KAZANACAK?

Portekiz basını, Jose Mourinho'nun Benfica'dan talep ettiği şartlara ilişkin iddiaları gündeme taşıdı. Haberlere göre Mourinho, en az iki yıllık bir sözleşme istiyor. Ayrıca Portekizli çalıştırıcının bu süreçte teknik ekibiyle birlikte görev almayı planladığı belirtildi.

Mourinho'nun Benfica'dan yıllık ne kadar talep ettiği henüz belli değil. Ancak daha önce Rus kulüplerinin tekliflerine karşı 20 milyon euro talep ettiğini iletmişti.