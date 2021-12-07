Motorine zam geldi mi? Akaryakıta yarın gece zam mı gelecek?

Dolar kurundaki değişim fiyatlara indirim ya da zam olarak yansıyor. Motorinin de litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde zam geldiği konuşuluyor. Peki, Motorine zam geldi mi? Akaryakıtta yarın gece zam mı gelecek?

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 66 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 10,01 liradan, İzmir'de 10,09 liradan, Ankara'da ise 10,07 liradan satılacak. Zammın ardından Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

AKARYAKITA YARIN GECE ZAM MI GELECEK?

Dolar kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarında değişiklik gösterebiliyor. Son dönemde akaryakıt fiyatlarında sık sık değişim oluyor. Dolar kurundaki değişim fiyatlara indirim ya da zam olarak yansıyor. Motorine en son 1 Aralık tarihinde 44 kuruş indirim gelmişti.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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