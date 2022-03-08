Motorin neden benzinden pahalı, son günlerde ard arda gelen zamlar üzerine akaryakıt fiyatlarındaki bir farklılık vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Motorinin benzinden daha pahalı olmasının sebebi merak edildi. Peki, Motorin neden benzinden pahalı? Motorin benzinden neden daha pahalı? İşte yanıtı...

MOTORİN NEDEN BENZİNDEN PAHALI?

Motorin ve benzin fiyatlarındaki farklılığın sebebi vergi oranlarındaki farklılardır.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan brent petrol, son 12 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki yükseliş nedeniyle Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Geçen hafta 3 kez zam gelen benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litresi 19 lirayı, motorinin litresi ise 21 lirayı aşacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 44 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 18,67 liradan 19,24 liraya, Ankara'da 18,77 liradan 19,34 liraya, İzmir'de ise 18,79 liradan 19,36 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise İstanbul'da 19,75 liradan 21,19 liraya, Ankara'da 19,85 liradan 21,29 liraya ve İzmir'de 19,85 liradan 21,29 liraya yükselecek.

SON BİR HAFTADA 4. ZAM

Benzin ve motorine zamlar üst üste geldi. 3 Mart tarihinde benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. 4 Mart tarihinde benzinin litresi 53 kuruş, motorinin litresi 1 lira 33 kuruş zamlandı. 5 Mart tarihinde benzine 69, motorine ise 84 kuruş zam geldi. 8 Mart (yarın) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 44 kuruş arttı. Böylece son 1 haftada 4 kez fiyat arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI

08.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,27 TL

Gazyağı TL/lt: 19,36 TL

Motorin TL/lt: 21,23 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 21,26 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,13 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,76 TL

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