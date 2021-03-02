Mostafa Mohamed, Salah'ı geçerek yeni takımında en iyi başlangıcı yapan Mısırlı oyuncu oldu
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Mostafa Mohamed, Salah'ı geçerek yeni takımında en iyi başlangıcı yapan Mısırlı oyuncu oldu

02.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:03

Galatasaraylıların yeni sevgilisi Mostafa Mohamed, Mısır basınının da dilinden düşmüyor. Genç golcü, Mohamed Salah'ı geçerek yeni takımında en iyi başlangıç yapan Mısırlı oldu.

Mostafa Mohamed'in, Galatasaray performansını öven "kora11.com" sitesi, "Mohamed Salah'ın başaramadığını başardı" başlığıyla duyurduğu haberde şu ayrıntılara yer verdi:

"Avrupa'daki Mısırlılar için tarih yazmaya devam ediyor. Rakamlar onun yaşayan Mısır efsanesi Mohamed Salah'ı geçtiğini gösteriyor. B.B. Erzurumspor'a 2 gol atan ve 6 gole ulaşan Mostafa, tarih boyunca bunu başaran ilk Mısırlı profesyonel futbolcu oldu. Salah, Basel'le profesyonel olduktan sonra ilk 6 maçta sadece 2 gol atabilmişti."

Bir başka Mısır sitesi emaratalyoum.com da, "Mostafa Mohamed, Salah'ı yendi ve yeni bir dünya yıldızı rezervine sahip olduğunu gösterdi" başlığıyla benzer istatistiklere yer verdi.

EL SAKA: TÜRKİYE'YE GİT

Daha önce Türkiye'de başarılı bir kariyere imza atan Mısır'ın eski kaptanı El Saka, Mostafa'ya yaptığı tavsiyeleri On Sport FM'e şöyle anlattı:

"Mısırlı profesyonellerin engelinin adaptasyon olduğunu ve oradaki insanların Mısır'a olan sevgisi nedeniyle Türkiye'de adapte olmanın kolay olduğunu söyledim."

GHARIB: İYİ Kİ ASLAN OLDU

Mısır Olimpiyat Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Shawki Gharib, Mostafa Mohamed'in hedefinin Premier Lig olduğunu belirterek, "Türkiye'ye gittiği için mutlu oldum. Çünkü Galatasaray kendisine gelen Fransız teklifinin (St. Etienne) aksine şampiyonluklar için yarışıyor." dedi.

(Akşam)

Mostafa Mohamed, Salah'ı geçerek yeni takımında en iyi başlangıcı yapan Mısırlı oyuncu oldu
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