Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi
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Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi

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Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mostafa Mohamed'in Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Mısır Milli Takımı'nın kadrosunda neden olmadığı ortaya çıktı. 23 yaşındaki futbolcuya, milli takıma katılması için sarı-kırmızılı yönetimin izin verdiği ancak oyuncunun Tokyo'ya gitmek istemediği öğrenildi. Mısırlı golcünün formayı Falcao'ya kaptırmamak için milli takıma gitmediği ifade edildi.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Mısır Milli Takımı'nda Mostafa Mohamed kadroya alınmamış ve buna sebep olarak Galatasaray'ın futbolcuya izin vermediği belirtilmişti. Ancak Mısır basını olayın perde arkasının çok farklı olduğunu öne sürdü.

TAKIMDAKİ POZİSYONUNU KAYBETMEK İSTEMİYOR

Akşam'ın derlediği haberde Mısır basını, Gharib'in iddialarının tam tersine Galatasaray'ın Mostafa'ya izin verdiğini ancak oyuncunun Tokyo'ya gitmek istemediğini iddia etti. Haberde, "Mustafa Muhammed'in, Olimpiyatlar'da Mısır Milli Takımı'nı temsil etme fikrinden vazgeçmesi, yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da kalmayı tercih etmesi nedeniyle oldu. Galatasaray onun Tokyo'ya gitmesine izin verdi ancak oyuncu ikinci sezonuna hazırlandığı Galatasaray'da formasını Radamel Falcao'ya kaptırmamak için kampta kalma kararı aldı. Zira Mustafa Muhammed takımdaki pozisyonunu kaybetmek istemiyor" ifadeleri yer aldı.

"KENDİMİ KANITLAMALIYIM"

Haberde, Mısır Futbol Federasyonu yetkililerinin Mustafa Muhammed'le defalarca görüştüğü ve onu milli takıma katılma konusundaki zorunluluk nedeniyle uyardığı da belirtildi. Ancak buna rağmen Mohamed'in Teknik Direktör Shawky Gharib'e, "Yeni takımımla sorun yaşamak istemiyorum. Kendimi hocama kanıtlamak için Galatasaray kampında kalmaya ve çalışmaya devam etmeliyim" dediği de öne sürüldü.

Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi
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Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi - Haberler Spor
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