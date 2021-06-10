Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu
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Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu

Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu
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Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'nın Güney Afrika ile oynadığı hazırlık maçında adeta şov yaptı. U23 takımlarının karşılaştığı maçta Mostafa, 18. ve 53. dakikada attığı gollerle takımının sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılmasını sağladı.

Mostafa Mohamed milli formayla adeta şov yaptı. Galatasaray'ın yıldızı, Mısır Milli Takımı'nın Güney Afrika ile karşılaştığı maçta golleriyle skoru tayin eden isim oldu.

MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın 18. ve 53. dakikasında sahneye çıkan Mostafa, Mısır Milli Takımı'nı 2-0 öne geçiren golleri kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.

Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu
Mostafa Mohamed'in maçta attığı 1. gol.
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu
Mostafa Mohamed'in maçta attığı 2. gol.
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Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu - Haberler Spor
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