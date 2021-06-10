Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'nın Güney Afrika ile oynadığı hazırlık maçında adeta şov yaptı. U23 takımlarının karşılaştığı maçta Mostafa, 18. ve 53. dakikada attığı gollerle takımının sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılmasını sağladı.