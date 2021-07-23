Mostafa Mohamed'i oynatmayan Fatih Terim'e Mısır'dan tepki yağıyor
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Mostafa Mohamed'i oynatmayan Fatih Terim'e Mısır'dan tepki yağıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Mısır futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan olan Mido, Fatih Terim'in Mostafa Mohamed konusundaki kararını eleştirdi. Mısır basınında da Terim'e yönelik eleştiriler yapıldı. Mısır'ın efsanesi Mido, "Şampiyonlar Ligi'nde oynatmayacaktın, o halde Milli Takım'a niye göndermedin" diye tepki gösterdi.

Sporx'te yer alan habere göre, Mısırlı eski forvet Mido, Fatih Terim'e tepkili. Mostafa Mohamed'i Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynatabilmek için Mısır Milli Takımı'na göndermeyen Terim, oyuncuyu PSV maçında yedek bırakmıştı.

Mostafa Mohamed'i oynatmayan Fatih Terim'e Mısır'dan tepki yağıyor
Mido

Mido, bu kararın ardından "Madem Mostafa'yı oynatmayacaktı, o halde eden milli takıma göndermedi?" dedi. Mısır basınında da Olimpiyatlar'da mücadele eden Milli Takım'a gönderilmeyen Mohamed'in Şampiyonlar Ligi maçında oynatılmamasına tepki gösterildi.

Terim ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Ne Falcao ne de Mostafa hazır değildi" demişti. Mısırlı golcü, Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı olan Dinamo Bükreş karşılaşmasında dizinden sakatlanmış ve bir süre tedavi görmüştü. Oyuncunun tam hazır olmadığı sanılıyor.

Mostafa Mohamed'i oynatmayan Fatih Terim'e Mısır'dan tepki yağıyor
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Haber Yorumları (1)
MİKAİL ARMAN: Adamlar Haklı.Galatasarıayın yaşadığı en rezil futbol dönemidir.Herkes sorumluluktan uzak,başıboş beceriksiz bir takım durumunda Galatasaray.Sadece gevezelik ve bos laf sanatı var.
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