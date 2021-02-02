Yeni transferler Onyekuru ve Mohamed, Galatasaray kariyerine golle başladı

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Galatasaray'ın yeni transferi Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, Başakşehir maçında ilk kez oynadı ve rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sarı kırmızılıların transfer dönemindeki bir diğer kadroya kattığı futbolcu Henry Onyekuru da 3. Galatasaray kariyerine geçen hafta Gaziantep maçında attığı 2 golle start almıştı.

Galatasaray'ın yeni transferi Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, Başakşehir maçında ilk kez oynadı ve rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray'ın devre arası transferlerinden Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, Medipol Başakşehir ile oynanan mücadeleye yedeklerde başladı. 23. yaşındaki futbolcu, 46. dakikada Etebo'nun yerine dahil oldu ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Müsabakanın 90+2. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Mohamed meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve ilk maçında gol sevinci yaşadı.

ONYEKURU DA İLK MAÇINDA GOL ATMIŞTI

Galatasaray'ın transfer dönemindeki bir diğer kadroya kattığı futbolcu Henry Onyekuru da 3. Galatasaray kariyerine geçen hafta Gaziantep maçında attığı 2 golle başlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı